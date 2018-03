"Estamos a analisar pedidos de acesso consular de acordo com as nossas obrigações em conformidade com as leis internacionais e nacionais, incluindo a vontade da própria de Youlia Skripal", disse um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico, citado pela agência de notícias francesa AFP.

A filha do antigo espião Sergei Skripal, ambos envenenados por um agente químico, que Londres garante ser obra da Rússia, está ainda internada no hospital de Salisbury, estando consciente e já consegue falar, de acordo com a BBC.

"Boas notícias, Yulia Skripal está a recuperar bem e nós insistimos no nosso direito de a ver, de acordo com a Convenção Consular de 1968", escreveu a embaixada russa numa mensagem difundida através do Twitter, na sexta-feira.

A embaixada divulgou também uma lista de 27 perguntas endereçadas às autoridades do Reino Unida, nas quais se incluem uma atualização do estado de saúde de Skripal e qual o tratamento que estão a receber.

O caso Skripal motivou uma guerra diplomática entre o Reino Unido e a Rússia, alargando-se a dezenas de países e tendo já originado a maior onda de expulsões diplomáticas da história.

Os embaixadores de 23 países, entre eles França, Reino Unido, Alemanha, Itália, Canadá e Polónia, foram na sexta-feira convocados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, onde foram notificados das medidas de expulsão tomadas em relação aos respetivos diplomatas.