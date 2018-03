"Vinte e três membros do pessoal diplomático da embaixada britânica em Moscovo são declarados ‘persona non grata’ e vão ser expulsos durante a semana", anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que tinha chamado o embaixador britânico em Moscovo, Laurie Bristow.

Em relação ao Britih Council, o ministério precisou que "dado o ‘status’ fora de regulamentação na Rússia", a atividade deste organismo internacional britânico para as relações culturais e a educação "está suspensa".

Anteriormente a agência de informação russa TASS tinha anunciado que o embaixador britânico em Moscovo, Laurie Bristow, foi chamado hoje ao Ministério dos Negócios Estrangeiros russo pela segunda vez esta semana.

"O embaixador britânico vai ser chamado no sábado [hoje] ao ministério dos Negócios Estrangeiros", afirmou a agência citando o ministério, depois do diplomata ter sido chamado na terça-feira no âmbito da crise desencadeada pelo envenenamento do antigo agente duplo russo Sergei Skripal e da filha deste no Reino Unido.