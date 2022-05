Domingos Soares de Oliveira, diretor-executivo da Benfica SAD, recebeu uma carta de Jorge Mattamouros, sócio-minoritário do Benfica, que o acusa de conflito de interesses.

"A situação de conflito de interesses, ou de potencial conflito de interesses, da Benfica SAD com um administrador, em particular o seu Chief Executive Officer, é um risco efetivo do qual o mercado deve ser informado, pois pode ter impacto relevante na posição financeira e desportiva da sociedade”, escreve Jorge Mattamouros na missiva entregue ao CEO do Benfica.

O advogado alerta que não só um administrador com conflito de interesses "pode tomar decisões que privilegiem “interesses privados ou outras obrigações” em detrimento do interesse da sociedade e das obrigações de boa gestão a que está adstrito", como também a Benfica SAD pode ficar exposta a "eventual responsabilidade perante investidores ou a sanções do regulador por prestação de informações erradas ou incompletas ao mercado”.

Jorge Mattamouros fala em concreto do facto de Soares de Oliveira integrar a administração da Liga Centralização, algo que o advogado diz não compreender pela necessidade de, enquanto CEO, ter de defender os interesses do Benfica, mas também de clubes adversários.

Todas as questões foram levantadas na sequência do empréstimo obrigacionista em curso, no qual o Benfica pretende captar um investimento na casa dos 40 milhões de euros.

Daí Jorge Mattamouros ter enviado uma carta ao CEO da Benfica SAD e à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) alegando que Soares de Oliveira omite alguns conflitos de interesse, que são riscos para a empresa do Benfica cotada em bolsa.

O advogado sugere mesmo que o CEO das águias abandone a Luz e escolha um "novo rumo para a sua carreira”.

"Para evitar a materialização destes riscos em prejuízo da Benfica SAD e dos seus investidores, venho pela presente comunicação, na condição de acionista e subscritor de obrigações, pedir-lhe informações complementares que esclareçam o conflito de interesses em que se encontra", refere Jorge Mattamouros.

"Como é que o senhor, na qualidade de CEO, está em condições de maximizar a “capacidade negocial da Benfica SAD face às entidades a quem sejam cedidos os direitos de exploração” televisivos, ao mesmo tempo que o senhor é administrador e “coordena” os trabalhos da Liga Centralização, precisamente a entidade que tem como objeto comercializar e explorar esses direitos televisivos em nome e no interesse de todos os clubes, incluindo os rivais do Benfica?", questiona o advogado.

Jorge Mattamouros já tinha avançado com uma ação em tribunal contra Luís Filipe Vieira por violação dos estatutos, acusando o então presidente do Benfica de usar dinheiro do clube "na esfera privada”.