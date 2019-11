O que inspira mais cuidados: as Marchas Populares ou a Web Summit?

As Marchas Populares na Altice Arena, onde os bairros lisboetas todos os anos em junho desfilam dias antes de descer a avenida, são consideradas um dos eventos mais delicados, por causa das “claques”, do "bairrismo puro". Estão em causa grandes “rivalidades”, confirma João Amorim, e isso implica um nível de segurança elevado. Mas os públicos “não são equiparáveis”, continua. Na Web Summit, a questão é mais a de haver quem se queira “infiltrar” para “ter acesso à comida, ao bar aberto, para conseguir chegar à fala com alguém de quem é fã”. Para além disso, também a presença de figuras de renome nacionais e internacionais — “Tony Blairs da vida” — exige um nível de segurança apertado. Ainda assim, a Web Summit não é o evento que implicou o maior controlo de segurança. Sabe qual foi? A Eurovisão (em 2016).

E se houver um temporal? Simulando cenários de crise

Ou se uma estrutura cair? Uns meses antes do evento, a organização da Web Summit junta as várias equipas e antecipa situações de crise. “Eles inventam um cenário e lançam à discussão das pessoas intervenientes nas diferentes áreas”, explica João Amorim, enumerando as equipas: gestor de evento, responsável pelo Centro de Controlo e Operações, polícia, bombeiros, assistência médica… A hipótese do terrorismo “faz obviamente” parte destes cenários.

Numa cimeira que move milhões há outros números que ajudam a contar a história 237 tanques A compor a decoração do palco principal 4 dias Para a montagem da Web Summit na Altice Arena - e um para desmontar 11.000 cadeiras Lugares sentados para assistir às conferências no Centre Stage (e uma plataforma com 40 lugares para pessoas com mobilidade condicionada junto ao palco) 6 teras Quantidade de dados transferidos no primeiro dia completo do evento, 5 de novembro 1.000 focos de luz A iluminar a arena

O que implica a Web Summit que nenhum outro evento implica?

Por muito simples que pareça: o complexidade dos circuitos por onde cada pessoa pode andar. Num concerto, por exemplo, “o circuito de um artista é logo à cabeça único: chega, vai para o camarim, sobe ao palco, volta ao camarim e vai-se embora”. Na Web Summit, no mesmo espaço circulam: políticos, oradores “cabeça-de-cartaz”, investidores, público em geral, estudantes com bilhete exclusivo para determinadas zonas, imprensa… Isso implica, por exemplo, que a organização da Web Summit tenha equipas só para fazer um acompanhamento individualizado dos oradores, desde que chegam até que se vão embora.

O maior susto

“O maior susto foi quando me disseram que iam ficar cá dez anos”, desatou-se a rir, em jeito de brincadeira, João Amorim. Já mais a sério, apesar de às vezes haver ocorrências que no momento preocupam bastante — o responsável não concretizou —, a maioria acaba por se resolver sem consequências de maior. As equipas já têm muito “sangue frio” e muitas vezes o público até nem se apercebe das situações.