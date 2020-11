Até hoje, Alvito (distrito de Beja), com cerca de 2.400 habitantes, é o único concelho do continente sem registo de qualquer caso confirmado de infeção pelo vírus da covid-19.

“O grande mérito, se há mérito, é da população, que compreendeu desde o início a gravidade da situação, vem seguindo, com mais ou menos rigor, as regras [das autoridades] e tem tido os cuidados fundamentais para o concelho continuar nesta situação de virgindade em matéria [de casos] de covid-19”, disse à Lusa o presidente da Câmara de Alvito, António Valério.

Segundo o autarca, o comportamento da população “talvez seja um fator decisivo”, mas “há outros fatores com peso”, como o concelho ser “muito pequeno”, estar “isolado e afastado das grandes vias de circulação” e ter “poucos habitantes e uma população envelhecida, o que por um lado é um risco, mas por outro lado [os idosos] têm mais preocupações e cuidados”.

Medidas tomadas pelo município, como suspensão de eventos potenciadores de ajuntamentos e contratação de serviços ao Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve para acompanhar as escolas, e o apoio da Guarda Nacional Republicana (GNR), que “tem estado sempre presente com uma atitude muito pedagógica”, são outros dos “fatores com peso” apontados por António Valério.

Já nos Açores, só o Corvo e o concelho de Lajes das Flores continuam livres de covid-19. "Só tivemos uma pessoa confinada 14 dias, porque viajou no avião próximo de um infetado”, explicou ao Expresso António Salgado, delegado de saúde do Corvo, que tem cerca de 400 habitantes.

Noutra ilha, nas Flores, o concelho de Lajes das Flores, com 1.500 habitantes, continua também sem infetados. "Ajuda o facto de não termos nenhum hotel", conta ao semanário o autarca, Luís Maciel. “Além disso, não temos ligação direta de voos com o continente, e isso funciona como um escudo protetor", acrescentou.

Em Portugal, morreram 2.507 pessoas dos 141.279 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

*Com Lusa