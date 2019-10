Nove casos de desaparecimento foram registados na província de Ha Tinh e mais cinco em Nghe An, ambas no centro do país, informou hoje o jornal vietnamita “Thanh Mien”, acrescentando que as famílias enviaram fotografias para possível identificação.

As províncias de Ha Tinh e Nghe An têm elevada percentagem de população rural e menor desenvolvimento do que outras zonas do país, pelo que muitos jovens tentam migrar para a Europa em busca de oportunidades.

O primeiro-ministro do Vietname, Nguyen Xuan Phuc, divulgou no sábado, em comunicado, que está a investigar a possível presença de vietnamitas entre as vítimas e prometeu agir contra as redes de tráfico de pessoas.

Com um crescimento de 100 milhões de pessoas e um produto interno bruto (PIB) de 7,08% em 2018, o Vietname fez grandes progressos na erradicação da pobreza, mas ainda persistem problemas como desnutrição infantil e desigualdade, especialmente em áreas rurais, de acordo com dados divulgados pela agência Efe.