O diretor do centro de operações de emergência (COE), Juan Manuel Méndez, atualizou o balanço de mortos para 113 e referiu ainda que 155 feridos foram transportados para os hospitais da região, segundo o jornal Listín Diario.

O balanço anterior das autoridades dominicanas dava conta de 98 mortos.

As autoridades locais admitiram a possibilidade de vítimas estarem ainda soterradas nos escombros.

A tragédia ocorreu na discoteca Jet Set na madrugada de terça-feira, quando estava a atuar o cantor de merengue Rubby Pérez. Segundo o empresário musical Enrique Paulino, que agenciava o artista, Pérez e o saxofonista do grupo estão entre as vítimas mortais.

“É verdade”, declarou Paulino à agência de notícias France-Presse (AFP), confirmando a morte do artista de 69 anos, cujo nome completo era Roberto Antonio Pérez Herrera.

Também Nelsy Cruz, a governadora da província de Monte Cristi (no noroeste do país) e irmã do famoso jogador de basebol Nelson Cruz, está entre os mortos do incidente.

Entre os feridos encontra-se o ex-jogador da Major League Baseball [a liga profissional norte-americana de basebol] Octavio Dotel e o legislador Bray Vargas, segundo as autoridades.

A discoteca Jet Set era famosa pelos concertos e festas realizados às segundas-feiras, sendo frequentada por celebridades locais.

As autoridades não informaram quantas pessoas estavam ao certo no interior da discoteca quando ocorreu o desabamento e os motivos que levaram à queda do teto ainda não foram esclarecidos.

O Presidente dominicano, Luis Abinader, já visitou o local para supervisionar os trabalhos e prestar apoio às vítimas.

Por meio de um decreto, Abinader declarou os dias 8, 9 e 10 de luto oficial devido à “trágica situação ocorrida”, informou a Presidência dominicana. O decreto ordena que a bandeira nacional seja hasteada a meia haste nesses dias em instalações militares e edifícios públicos em todo o país.

Vários Governos estrangeiros expressaram publicamente as suas condolências ao país pela tragédia, como Espanha, Cuba, El Salvador, Panamá e Brasil.