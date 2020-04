“Trata-se de um homem de 84 anos a quem foi diagnosticado a covid-19 e que morreu na última madrugada. Este utente estava acamado e tinha uma doença oncológica muito avançada”, disse à Lusa Francisco Ferreira, da direção da Misericórdia aveirense.

Dos 119 utentes do lar situado no Complexo Social da Moita em Oliveirinha, 77 acusaram positivo nos testes de despiste da covid-19. Os utentes infetados foram colocados numa ala autónoma e estão confinados aos quartos.

Desde o início da pandemia da covid-19 já morreram mais de 40 idosos nos lares da região de Aveiro.

O maior número registou-se no lar da Misericórdia de Aveiro, com 22 óbitos, seguindo-se o lar de São José, em Ílhavo, com 11 óbitos.