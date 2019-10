Segundo um comunicado oficial lido ao início da noite na rádio-televisão dos Camarões (CRTV), “42 corpos já estão” no hospital, sendo que a avaliação “continua provisória”.

Este novo balanço oficial eleva o anterior número, que apontava para 37 mortos, anunciado à tarde pelo governador da região Oeste, Awa Fonka Augustine, também através da CRTV.

As vítimas terão morrido com um deslizamento de terra que aconteceu por volta das 22:00 horas locais de segunda-feira (mais uma do que em Portugal), na localidade Bamoungoum, perto da capital regional Bafoussam, que na última semana registou fortes chuvas.

De acordo com as informações oficiais, quatro mulheres grávidas encontram-se entre os mortos.

Segundo testemunhos ouvidos pela agência espanhola Efe, as equipas de emergência têm trabalhado desde manhã para a recuperação de corpos.