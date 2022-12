Na terça-feira, várias famílias ficaram presas durante o "nevão do século" nos EUA. O número de mortos, até ao momento, subiu para 50 depois da confirmação de mais três mortes no condado de Erie, no oeste de Nova York, o epicentro da tempestade.

A polícia "suspeita que o número de mortos venha a aumentar", disse Byron Brown, autarca da maior cidade de Buffalo do condado de Lakeside - que esteve cinco dias paralisada devido à neve e a falhas de energia.

Kathy Hochul, governadora do estado de Nova York e natural de Buffalo, descreveu a destruição provocada pela tempestade como "um cenário de guerra."

"É, certamente, o nevão do século", disse Hochul aos jornalistas na segunda-feira.

À medida que as temperaturas caíram para muitos graus abaixo de zero, vários passageiros e moradores, que fugiam de suas casas congeladas, ficaram presos nas estradas impossibilitados de serem resgatados.

O problema agravou-se quando algumas zonas ficaram inacessíveis às ambulâncias por largas horas e os limpa-neves não conseguiram realizar o trabalho de remoção de neve por causa da tempestade extremamente violenta – os próprios socorristas tiveram de ser resgatados em algumas ocasiões.

Uma jovem de 22 anos morreu quando o seu carro ficou retido na neve a caminho de casa, disse a família. Num vídeo enviado pela jovem, e publicado pela sua irmã, mostra o veículo coberto de neve.

A equipa de emergência que ia em seu socorro também ficou retida, só conseguindo chegar à viatura da jovem 18 horas depois.

De acordo com o relato da família, Anndel Taylor terá morrido devido ao envenenamento por monoxido de carbono.

Noutra situação de salvamento, um pai sobreviveu juntamente com os seus quatro filhos depois de terem ficado presos no carro numa das ruas de Buffalo. As equipas de salvamento encontraram-nos com vida 11 horas depois do pedido de ajuda, conta o The New York Times.

Em outra parte da cidade, Zila Santiago, de 30 anos, disse que manteve o motor do seu carro ligado para fornecer algum calor e alimentou os seus filhos com sumo que tinha guardado no porta-bagagens. Acabaram por ser salvos ao amanhecer por um limpa-neves que passava no local.

Numa cidade habituada a tempestades de neve, alguns moradores culpam as autoridades pelo alerta tardio sobre a proibição de viajar, facto que terá contribuído para o caos que se registou nas estradas.

Um morador de Buffalo, Mark Eguliar, ficou retido no seu local de trabalho por mais de 40 horas por causa da tempestade.

"Muitas pessoas saíram para os seus afazeres habituais, muitos não fizeram caso à proibição de sair de casa fazendo com que muitos carros bloqueassem as estradas, tornando muito mais difícil chegar a casa", disse Eguliar.