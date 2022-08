Equipas de busca descobriram estes corpos na segunda-feira, em residências separadas ao longo da Estrada Estadual 96, uma das poucas vias que atravessam a região remota próxima do Estado vizinho do Oregon, informou o gabinete do xerife do condado de Siskiyou, em comunicado.

“Assim, o número de mortes sobe para quatro”, adiantou-se no texto.

Dois corpos tinham sido descobertos no domingo, dentro de um veículo carbonizado, próximo de Klamath River, que sofreu um grande impacto do fogo McKinney, avançou o gabinete do xerife.

“È realmente trágico quando um fogo começa e evolui, muito depressa e elimina uma comunidade. E foi o que aconteceu na área de Klamath River”, disse hoje Mike Lindbery, um porta-voz da equipa de gestão da resposta ao fogo.