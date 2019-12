E se, por um lado, a década de 1980, marcada pela introdução da avaliação externa, deu “um arejamento brutal” à produção científica portuguesa na área da saúde, nos últimos anos “tal não se verificou”.

“Sentimos que estávamos num ‘platô’, precisávamos de aumentar a capacidade de interação e produção científica transversal e de dar utilidade social, porque já não interessava só publicar os melhores ‘papers'”, explicou o professor.

Foi deste “platô”, isto é, das “pequenas e poucas elevações” existentes no caminho traçado pelo instituto que, em 2008, surgiu o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S), resultante da fusão entre o Ipatimup, o Instituto de Biologia Molecular e Celular (IBMC) e do Instituto de Engenharia Biomédica (INEB).

Pelos corredores do i3S circulam, atualmente, 1.500 pessoas, que, entre laboratórios e escritórios se debruçam sobre “três universos”: o cancro, as doenças neuropsiquiátricas e a interação dos hospedeiros com os organismos.

No entanto, apesar do “excecional trabalho desenvolvido” pelos investigadores, Sobrinho Simões afirmou que falta “aumentar o valor social” da investigação, mais concretamente, no que à capacidade de elaboração de “produtos e serviços com valor comercial” concerne.

À semelhança da introdução de “valor social” na investigação, o patologista sustentou a necessidade de a área ser “mais determinante em algumas políticas”, dando como exemplo os açúcares, tabaco, alimentação, obesidade e pseudociências.

“A saúde é um problema muito complexo. Devíamos estar preocupados com a saúde e estamos sempre preocupados com a doença, mas não nos podemos esquecer que, na investigação em saúde, e mesmo no tratamento e prevenção, a incerteza faz sempre parte da equação”, concluiu.