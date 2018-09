A Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) lamentou hoje a destruição provocada pelo incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro, com cerca de 20 milhões de peças, sublinhando que o Brasil "perde uma referência museológica única".

Num comunicado, a SPA manifesta "tristeza" pelos efeitos do incêndio, que eliminou muitos milhares de peças e documentos que ilustram o que foi a vida do país durante mais de dois séculos, incluindo o período histórico e político que conduziu à independência. "Num período muito conturbado da vida do Brasil e depois de ter perdido, em São Paulo, o Museu da Língua, o Brasil perde uma referência museológica única que muito o vai empobrecer ao nível das referências históricas, documentais e da memória coletiva", acrescenta.