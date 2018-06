Os arguidos respondem por denúncia caluniosa, injúria, ofensa à integridade física e falsidade de testemunho, num caso que remonta a 05 de fevereiro de 2015, por alegadas agressões a seis jovens da Cova da Moura na Esquadra de Alfragide, estando ainda acusados de tortura, outros tratamentos cruéis, degradantes ou desumanos, de sequestro agravado e falsificação de documento.

Na sessão de hoje, o procurador do Ministério Público (MP) Manuel das Dores pediu que as seis vítimas, as quais se constituíram assistentes no processo, e duas das testemunhas, fossem inquiridas na ausência dos arguidos na sala de audiências, com base no estatuto das vítimas de criminalidade violenta, consideradas especialmente vulneráveis.

Apesar da oposição dos advogados dos arguidos, Hélder Cristóvão e Isabel Gomes Silva, que contrapuseram com a presunção de inocência e o direito de os seus constituintes acompanharem as sessões de julgamento, o coletivo de juízes aceitou o requerimento do MP de forma a “evitar constrangimento e desconforto” das vítimas e das testemunhas durante os respetivos depoimentos.

A juíza presidente, Ester Pacheco, pediu então aos arguidos que abandonassem a sala e, de seguida, deu início à inquirição do jovem, que hoje disse ser artista musical de hip-hop, e que estará na origem dos factos descritos na acusação do MP.

Ouvido na qualidade de assistente, o músico contou que em 05 de fevereiro de 2015 se encontrava na Cova da Moura, na conversa com um primo, quando uma carrinha da PSP parou para revistar duas pessoas do bairro. Nessa sequência, relatou, um dos agentes dirigiu-se a si e perguntou: “Estás a rir-te de quê?”, ao que o jovem disse ter respondido: “Estou a rir-me da conversa, não de vocês”.