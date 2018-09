"A solução será completamente científica e não política, e nem pode ser, está claramente fora de questão", disse à agência Lusa Luís Silva Ribeiro.

No seu entender, o que é necessário garantir “é que a segurança de um qualquer passageiro que embarque num avião para aterrar no Funchal, ou para aterrar em Lisboa, ou para aterrar em qualquer outro aeroporto europeu é a mesma”.

“Não podemos ter aeroportos mais seguros e aeroportos menos seguros", acrescentou.

Luís Silva Ribeiro comentava assim a resolução aprovada na sessão plenária da Assembleia Legislativa da Madeira a 5 de julho, já publicada no Diário da República e no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, sobre os limites de vento no Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo.

A resolução insta a ANAC a "converter de imediato” os atuais limites de vento para as operações aéreas neste aeroporto, alterando-os de "obrigatórios/mandatórios", com caráter sancionatório, para "recomendações/alertas”.

O documento pede ao regulador para "decidir, no prazo de um ano, sobre a revisão dos limites de vento para as operações aéreas no Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo".

"Eu acho que a resolução traduz a importância que a própria região e todos nós damos a este assunto. Em termos de efeitos práticos, não poderá ter, porque a nossa responsabilidade é ver para além da questão política", observou Luís Silva Ribeiro.

O representante lembrou que a questão não é alterável só porque num ano há mais vento do que noutros ou porque, num determinado ano, se cancelaram mais voos do que noutros.

Qualquer decisão sobre o assunto, sublinhou, será sempre tomada tendo em conta as conclusões dos estudos em curso.