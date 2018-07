A Sonae vai abrir na sexta-feira sete lojas no novo Beja Retail Park, incluindo um hipermercado, num projeto que criou 116 postos de trabalho e permitirá "reforçar a sua presença" no Alentejo, foi anunciado esta quinta-feira.

O projeto, que abrange uma área total de venda superior a 3.400 metros quadrados no novo Beja Retail Park, situado junto à Estrada das Apolinárias, inclui uma loja hipermercado Continente Modelo e uma galeria comercial com as lojas Worten, MO, note!, Well's, ZU e Bagga, explica a Sonae, num comunicado enviado hoje à agência Lusa.

Segundo a empresa portuguesa, o projeto permitiu "a criação de 116 novos postos de trabalho diretos" em Beja e vai contribuir para "reforçar a presença dos negócios de retalho da Sonae" na região do Alentejo.

"Trata-se de um importante investimento das unidades de retalho da Sonae", que permitiu "criar mais emprego" e "bem-estar para as comunidades locais" e vai "proporcionar campanhas promocionais especiais para os clientes", frisa a empresa.

A abertura das novas lojas em Beja "integra-se na estratégia de crescimento dos negócios de retalho da Sonae", que "aposta na expansão da sua atividade em Portugal, através da oferta aos clientes da melhor proposta de valor do mercado, aliando qualidade e preço", refere a empresa.

As sete lojas, que vão ser inauguradas e abrir ao público na sexta-feira, beneficiam "dos inovadores formatos de loja das insígnias da Sonae".

A loja Continente Modelo de Beja "vai oferecer as mais recentes inovações das lojas de nova geração" e "beneficia dos mais avançados" sistemas e equipamentos de frio, climatização e iluminação e de sistemas de gestão de resíduos, "com destaque para as soluções de reciclagem".

Para "impulsionar a cidadania ambiental junto da comunidade local", a loja de Beja dispõe de equipamentos de recolha de óleos alimentares usados, pilhas usadas e rolhas de cortiça, que serão posteriormente enviados para reciclagem.