"Com o apoio da Marinha portuguesa, será feita uma ação de busca e de reconhecimento para termos uma avaliação com mais pormenor do fundo da pedreira e podermos, eventualmente, identificarmos alguns dos nossos objetivos", disse José Ribeiro.

Além do sonar da Marinha, que já se encontra no 'teatro de operações', durante a tarde está previsto que o Instituto Hidrográfico "traga um outro equipamento, um ROV" (veículo operado remotamente), igualmente da Marinha, "para também dar alguma ajuda", disse o CODIS de Évora, ao fazer o ponto de situação sobre as operações de busca em curso em Borba (Évora), nas instalações dos bombeiros locais.

“Os mergulhadores, entretanto, não irão regressar enquanto estes equipamentos não nos deem uma imagem de pormenor daquilo que está no fundo da pedreira”, visto que “são comandados remotamente” e isso permite “mais alguma garantia de segurança”, argumentou.

Os trabalhos da Proteção Civil que decorrem em Borba, onde aconteceu, na segunda-feira, um deslizamento de terra e o colapso de um troço de estrada para uma pedreira, com duas vítimas mortais e três desaparecidos, pelo menos, também contam hoje com elementos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e da engenharia militar no ‘teatro de operações’.