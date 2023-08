A sonda espacial russa Luna-25 despenhou-se na Lua após a interrupção das comunicações com o engenho no sábado, anunciou hoje a agência espacial russa (Roscosmos).

A sonda, a primeira a ser lançada pela Rússia para a Lua desde 1976, era para alunar na segunda-feira no polo sul, onde haverá grandes quantidades de água gelada, mas não conseguiu entrar na órbita necessária para pousar na zona pretendida.

No sábado, as comunicações foram interrompidas, após ter sido dado um impulso para corrigir a sua órbita, e o aparelho "deixou de existir após uma colisão com a superfície lunar", indicou hoje a Roscosmos em comunicado, citando dados preliminares de um inquérito ao incidente.

Segundo a Roscosmos, as medidas adotadas hoje e no sábado para detetar a sonda e retomar os contactos "não deram resultado".

Uma comissão interministerial irá investigar "as razões" do incidente que causou "a perda" da Luna-25.

Caso a missão russa tivesse sido bem-sucedida, a sonda Luna-25, lançada em 11 de agosto, seria o primeiro engenho espacial a alunar no polo sul, região onde os Estados Unidos querem colocar em dezembro de 2025 a primeira astronauta mulher e o primeiro astronauta negro, ao abrigo do novo programa lunar Artemis.

Apenas os Estados Unidos tiveram astronautas na superfície da Lua, entre 1969 e 1972, todos homens, no âmbito do programa Apollo.

Para novembro do próximo ano está previsto o envio para a órbita da Lua de quatro astronautas - três norte-americanos, incluindo uma mulher e um negro, e pela primeira vez um canadiano.

A Luna-25, que se propunha recolher e analisar amostras de solo gelado lunar, foi enviada para o espaço em plena guerra Rússia-Ucrânia.

Depois de a Rússia ter invadido território ucranino, em fevereiro de 2022, a Agência Espacial Europeia (ESA) cortou relações com o país e suspendeu missões conjuntas, como as lunares Luna-25, Luna-26 e Luna-27.

Com o desfecho infeliz da Luna-25, a sonda espacial indiana Chandrayaan-3, lançada em julho, surge na dianteira como primeira candidata a alunar no polo sul - a data prevista é quarta-feira.