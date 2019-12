"Percebo que seja complicado para o tribunal pronunciar-se sobre tanta matéria, mas não devemos entender que, pelo facto de algumas providências cautelares terem sido indeferidas - sobretudo as nossas (da SOS Sado) que o foram por aquilo a que nós na rua chamamos `tecnicalidades' -, se possa daí inferir que a lei esteja necessariamente do lado desta obra. Nós entendemos que não. Entendemos que há problemas processuais [no licenciamento das dragagens], como, inclusivamente, problemas legais", disse.

À espera de uma decisão favorável no plano judicial, David Nascimento espera também que todo o processo das dragagens possa ser reavaliado através de uma decisão política, uma vez que, segundo a SOS Sado, no dia 19 de dezembro vão ser apreciados na Assembleia da República vários projetos de resolução sobre as dragagens, do PEV, do BE e do PAN.

Para a SOS Sado, "é tempo de agir", porque "uma das dragas que vai iniciar os trabalhos já está em Setúbal e, do ponto de vista da Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra (APSS) e da própria Agência Portuguesa do Ambiente (APA), o projeto é para concretizar, apesar dos protestos de diversos setores da comunidade setubalense e de associações de defesa do ambiente".

Na passada terça-feira, a APSS revelou à agência Lusa que as dragagens no estuário do Sado, no âmbito do projeto de melhoria das acessibilidades marítimas ao porto de Setúbal, devem começar na semana de 09 a 15 de dezembro.

Numa resposta escrita a perguntas da agência Lusa, a APSS adiantou também que, dos "3,5 milhões de metros cúbicos de dragados, cerca de metade serão colocados no aterro a nascente do Terminal Ro-Ro e os restantes nos locais de deposição constantes da DIA, Declaração de Impacte Ambiental" e reafirmou o empenho na procura de uma solução de consenso com os pescadores, que contestam a deposição de dragados na zona da Restinga, perto de Troia.

As associações de pesca locais contestam a deposição de dragados nos locais previstos na fase A e B do projeto de melhoria das acessibilidades marítimas ao porto de Setúbal, na zona da Restinga, perto de Troia, que dizem ter fortes implicações para a biodiversidade e para espécies piscícolas como o choco, linguado, raia, polvo, pregado, salmonete, sardinha e cavala, além de colocar em causa a navegabilidade das embarcações de pesca.