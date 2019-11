Quando se apresenta, muitas vezes diz: “Sou o Célio Dias, 25 anos, negro, homossexual e tenho doença mental”. É o seu lado de sensibilização pública, que toma como missão. À lista podemos acrescentar: judoca, modelo, blogger, estudante de psicologia. Mais: foi adotado e cresceu num bairro social no Monte da Caparica.

Uma lista de características que o definem, mas, muito mais do que isso, que fazem dele um rapaz sorridente - até ao telefone o sorriso se “ouve” -, resiliente - como as pérolas que surgem dos grãos de areia, explica-nos -, e lutador - no tapete e fora dele.

A resiliência dá-lhe “largueza de alma”, num corpo com 1,88 m e 105 kg. Não consegue baixar o peso por causa da medicação que toma para a esquizofrenia paranoide que lhe foi diagnosticada. Por isso decidiu começar a competir nos +100 kg. Tem agora de ganhar 40 kg de massa muscular.

Está a voltar às competições devagarinho desde que teve o primeiro surto psicótico em 2016, quando perdeu nos primeiros minutos da sua participação nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Voltar a competir não lhe dá medo e quer muito fazê-lo. Mas querer neste caso não chega: primeiro precisa de saber se a medicação que toma é considerada doping - está a aguardar resposta.

Se for, ainda não tomou uma decisão, mas assume que “em primeiro lugar está a saúde”. Foi, de resto, a resposta que nos deu quando lhe perguntámos porque é que não tinha participado no campeonato nacional deste fim de semana, como tinha planeado. As mudanças de clima provocaram alguns desequilíbrios ao nível do humor e, por isso, decidiu não se “submeter ao stress” que a competição lhe traria.

A esquizofrenia, quando não controlada, leva-o a perder o contacto com a realidade e a ter um discurso e um comportamento desorganizados. Já as vozes que ouve, próprias também desta perturbação, são constantes. Há apenas duas circunstâncias em que não as ouve e falou-nos disso durante a entrevista.

Na vida tem duas referências principais: a família, em particular a mãe, e a Telma Monteiro. “Essas duas entidades foram capazes de me transformar na pessoa que eu sou hoje”.

Duas figuras que se juntam a toda uma “estrutura fenomenal” que tem à volta e de que fazem parte a psiquiatra e a psicóloga - esta última acompanha-o desde 2013, quando Célio, mesmo antes de ter descoberto que tinha uma doença mental, decidiu que queria acompanhamento para aprender a gerir as questões psicológicas associadas à alta competição.

A escrita é outra fonte de saúde para o judoca, que assina um blogue usando o nome do seu alterego, Carter B. Rey - Carter, porque Beyoncé Knowles-Carter é uma das suas cantoras favoritas; B. de Basílio, o apelido de família; e Rey, pelo Del Rey, um carro de que gosta. “Carter B. Rey permite-me ser tudo aquilo que não sou e tudo aquilo que sou. É também através dele que me inspiro nas minhas raízes, nos meus antepassados, da escravatura, e ganho força. Lembro-me sempre dos negros escravos, não num sentido de vitimização, mas porque eles queriam que nós, negros, nos fizéssemos sobressair pela nossa força e pela nossa coragem de falar a verdade”, revelou-nos.

É a verdade da sua história de vida que o vai levar a falar sobre a quebra de estereótipos, na quinta-feira, no encontro “O homem promotor da igualdade”, organizado pela Quebrar o Silêncio.

A entrevista ao SAPO24 começou na história de quando Célio foi à Suíça em setembro deste ano para competir pela primeira vez desde 2017. Uma história em que tudo correu mal até que três cliques o fizeram chegar à vitória.

Resumindo o episódio que descreves numa publicação do Facebook: a viagem de avião não correu bem, à chegada foste detido na alfândega, passaste a noite sem dormir. Antes de entrares para a competição estavas a ter uma crise. E depois… foste, competiste e correu bem. O que é que se passou?

Foi uma viagem muito engraçada. Quando aceitei o desafio de ir para a Suíça, estava super receoso. Porque sabia que ia ser desafiante. Nos momentos em que estou mais concentrado é quando ouço as vozes. E são vozes desestruturantes. São vozes que dizem que é para matar as pessoas, para lhes fazer mal. Por exemplo, estou contigo e estou a ouvir vozes.

Neste momento?

Sim, sim. Quando nos encontrámos, a voz disse: "Puxa os cabelos à Margarida”. Vou na rua e ouço uma voz: "Porque é que não matas aquela pessoa?”. É sempre desconcertante. Porque eu não me identifico como uma pessoa violenta, mas a verdade é que uma parte de mim me proporciona este estado de espírito.

Como é que isso acontece na tua cabeça?

É um pensamento interno, mas eu ouço como se fosse uma pessoa externa a falar. Não é um pensamento meu.

Como é que distingues o que é teu e o que é externo?

Penso que é a minha cadeia de valores que me ajuda a distinguir. Tive uma educação de berço excecional. Os meus pais vão fazer 50 anos de casados no próximo ano. E sempre me transmitiram os valores de Bem, de moral, de ética. Estas vozes nada têm que ver com os valores que a minha família me transmitiu. É através disso que faço esta distinção. E nunca faço mal a ninguém. Nunca aconteceu. É sempre aqui [aponta para a cabeça].

Isto porque me ias contar como tinha sido a ida à Suíça.

Eu sabia que ia ser um desafio. Mas eu gosto de desafios. Tinha a questão de viajar de avião, porque tenho medo. E tive um ataque de pânico antes de entrar no avião. Talvez pela ansiedade de não saber como lidar com a competição e pelo efeito de antecipação da viagem.

Sou atleta de alta competição. Somos treinados a controlar as nossas emoções.

E o que fizeste?

Como tinha os medicamentos na mala de porão e como ainda não tenho a certeza se são doping, não tomei a medicação. Depois, no avião tive outro ataque de pânico gigante.

O que é que se passou?

Fiquei com falta de ar, taquicardia, suores frios...



Pediste ajuda?

Eu consigo controlar-me. Sou atleta de alta competição. Somos treinados a controlar as nossas emoções. Penso que essa é a grande bagagem que tenho.



E o que é que fazes?

Respiração, meditação. Fiz meditação durante a viagem toda. Basicamente, esses são os recursos que tenho e que utilizo para ultrapassar estes momentos. Depois cheguei lá e fui algemado pelos guardas da alfândega.



Porquê?

Diziam que eu tinha alterado a minha identidade para entrar na Suíça. Na fotografia do meu bilhete de identidade estou com barba e cabelo comprido, e na altura estava com o cabelo rapado, sem barba e mais magro - ia participar nos -100 kg. Então, eles diziam que a minha identidade tinha sido alterada. Levaram-me para uma sala, perguntaram-me, num inglês terrível, o nome, de onde é que eu vinha, porque é que estava ali, porque é que eu tinha alterado a minha identidade.

E como se resolveu a situação?

Fiquei duas horas a gerir o meu ataque de pânico na alfândega e a tentar explicar que estava ali porque ia competir no dia seguinte, que tinha sido convidado, que o meu treinador estava lá fora à minha espera. Lá chamaram o meu treinador, ele explicou-lhes tudo. E acabou por se resolver a situação.

Mas a ansiedade não terminou aí.

Não. Fui para casa do meu treinador, mas não consegui dormir à noite, porque estava na expectativa. Sou uma pessoa com muitas dúvidas. Mas para mim a dúvida funciona como a dúvida racional de Descartes. É uma dúvida inquisidora, ou seja, é uma dúvida que me impulsiona a ir para a frente. Todos nós temos estes momentos de dúvida, não é?

No momento do combate, não ouço as vozes e consigo superar-me.

Não dormiste essa noite. Como foi o dia seguinte na competição?

No dia a seguir, enquanto estava a fazer o aquecimento, as vozes intensificaram-se de uma forma brutal. A dizer para matar os meus colegas de equipa, para matar o meu treinador, para matar os árbitros, para ser agressivo para com as pessoas que estavam na plateia. E eu estava super constrangido.

Como se transforma isso de forma a conseguir entrar no combate?

Há um momento em que eu tenho um clique. Acontece quase sempre. É o momento em que eu penso assim: número um, a minha família ia ficar super orgulhosa se eu competisse. Número dois, a minha mãe ensinou-me que nunca se deve desistir. Número três, estou aqui para honrar o passado dos meus ancestrais. A verdade é que no momento do combate não ouço as vozes e consigo superar-me.

Durante os combates não ouves as vozes?

No combate, não. É engraçado. Não ouço vozes nem durante os combates nem quando estou a dormir.

E acabou por correr bem, não foi?

Ganhei um combate e perdi outro. E depois no campeonato zonal [competição de apuramento para o campeonato nacional] fiquei em segundo.

Dizes que as vozes foram tuas amigas no zonal. O que é as vozes serem amigas?

É não se manifestarem de forma tão abrupta.

Estão lá na mesma, mas não dizem mensagens tão intensas, é isso?

Exatamente.