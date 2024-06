O cabeça de lista da AD às europeias, Sebastião Bugalho, votou, às 10:14, na Escola Agostinho dos Santos (Marvila), em Lisboa.

Bugalho votou em mobilidade, razão por que escolheu aquela escola, situada numa comunidade com a qual afirma ter uma "ligação antiga".

"É uma comunidade que me é próxima e por quem tenho um carinho muito especial", acrescentou, voltando a reiterar o seu desejo de que os "portugueses expressem a sua votação".

"Espero que os portugueses expressem a sua votação. Os portugueses são um povo democrata, os portugueses são um povo europeu, são um povo pacífico e hoje é o dia justamente em que vamos mostrar isso", sublinhou.

Questionado sobre as expectativas que tem em relação aos resultados, o candidato limitou-se a responder que está "com um sorriso desde manhã" e espera "estar com um sorriso à noite".

Marta Temido votou esta manhã no Liceu Camões, em Lisboa, na secção de voto 1 e não encontrou qualquer fila, colocando o seu boletim na urna às 09:40 e tendo depois cumprimentado todos os que estão a trabalhar nas restantes oito secções de voto que ficam dentro do pavilhão da escola.

“O que é esperado é que hoje seja um domingo de ampla participação, que todos e todas tenham a perceção de que esta é provavelmente uma das eleições europeias mais importantes das nossas vidas e que portanto saiam de casa e se dirijam a uma qualquer mesa de voto”, disse aos jornalistas, já no exterior da escola.

Sobre o que fará antes de ir para quartel general do PS para esta noite eleitoral, Marta Temido espera "poder ler e descansar".

Um bocadinho aquilo que já fiz ontem [sábado], hoje com aquela sensação de o corpo começar a ceder àquilo que foi o cansaço, mas também já em estado de alerta para aquilo que aí vem. Vai ser um dia dividido entre um sentimento de descanso e um sentimento de recomeçar a ter energias para o que aí vem", antecipou.

O cabeça de lista da CDU às eleições europeias, João Oliveira, afirmou hoje que o voto em mobilidade “poderá ajudar a diminuir a abstenção”, depois de ter votado em Azeitão, no concelho de Setúbal.

“Espero que ninguém deixe de encontrar os cinco minutos, ou menos do que isso, que eu precisei para exercer o direito de voto. Espero que nestas eleições a abstenção seja mais reduzida, face às possibilidades que existem de exercer o direto de voto de forma mais fácil”, afirmou o candidato.

Questionado sobre a possibilidade de se replicar o voto em mobilidade em eleições legislativas ou autárquicas, João Oliveira lembrou que as europeias são um círculo eleitoral único e reconheceu que “poderá não ser fácil” aplicar esse modelo em outros sufrágios nacionais.

A cabeça de lista do Bloco de Esquerda (BE) às europeias pediu hoje para que se “não abdique” do “poder e do direito” ao voto, salientando que é no Parlamento Europeu que se decide muito sobre a “vida concreta” dos cidadãos.

“Não se esqueçam que é quem vai votar que escolhe, não abdiquem desse poder e desse direito que é também um dever cívico”, afirmou Catarina Martins, em declarações aos jornalistas depois de ter votado numa escola no Porto.

Questionada sobre se estava preocupada com a abstenção, Catarina Martins voltou a apelar ao voto e a salientar a importância destas eleições: "sei que as eleições europeias têm tido menos participação que as outras eleições, mas o Parlamento Europeu está no centro de muitas das decisões que são tomadas, seja da guerra e da paz, seja do preço das coisas do supermercado, é mesmo a nossa vida que está em jogo”.

O cabeça de lista do Livre às eleições europeias, Francisco Paupério, que habitualmente vota em Leça da Palmeira, votou hoje em mobilidade na Junta de Freguesia de Alcântara, cerca das 09:45, um processo rápido que demorou menos de dois minutos.

“Correu tudo muito bem. Significa que este tipo de voto pode resultar e vamos ver o que acontece hoje em termos de abstenção, mas tenho a crer que vamos melhorar face aos níveis de 2019”, disse à saída, em declarações aos jornalistas.

Francisco Paupério, que foi votar acompanhado da namorada e das duas cadelas, vai aproveitar o resto do dia em família antes da noite eleitoral, em que o Livre se vai juntar no Teatro da Luz, em Lisboa.

O cabeça de lista do PAN às eleições europeias votou hoje em Oeiras. Chegou pelas 09:47 e esperou escassos momentos para poder votar, numa escola básica praticamente deserta.

“Esperemos que hoje os portugueses se mobilizem para ir votar, nestas eleições tão importantes. Grande parte do que é decidido em Portugal começa a ser decidido na Europa, por isso, é importante mobilizarem-se”, afirmou Pedro Fidalgo Marques aos jornalistas, após votar na Escola Básica Conde Ferreira, em Oeiras.

“Foi extremamente rápido, se calhar até foi mais rápido do que o processo normal com os cadernos, em que tínhamos 50 páginas para procurar, mesmo até com o exemplo do voto em mobilidade. Com a Mónica [Freitas, deputada regional madeirense do PAN], também foi extremamente rápido, apesar de ela estar recenseada na Região Autónoma da Madeira”, disse, acompanhado pela parlamentar da Madeira, que também votou em Oeiras.

O cabeça de lista do PAN vai aproveitar o resto do dia para “almoçar com família e amigos” e “relaxar um pouco à tarde, para estar preparado para a noite eleitoral”.

João Cotrim de Figueiredo: “Hoje é importantíssimo votar quanto mais não seja para evitarmos as eternas discussões da abstenção ao fim da noite”

“Hoje é importantíssimo votar quanto mais não seja para evitarmos as eternas discussões da abstenção ao fim da noite”, disse João Cotrim de Figueiredo aos jornalistas, depois de ter votado na Escola Básica Marquesa de Alorna, em Lisboa.

O candidato a eurodeputado, que desde o arranque da campanha traçou a abstenção como o seu grande adversário, confessou que gostava muito que a abstenção baixasse substancialmente porque nesta eleição, e pela primeira vez, é possível votar em qualquer sítio, não havendo desculpas para não exercer o direito de voto.

“Eu estou a votar na minha assembleia de voto normal, na minha área de residência, mas comigo está o Miguel Rangel, que é o secretário-geral do partido, que tem residência no Porto e hoje votou aqui sem problema nenhum”, exemplificou.

Cotrim de Figueiredo contou ainda que, antes de ir para o local onde vai passar a noite eleitoral no Espaço Oficinas II – Calvanas, no Lumiar, em Lisboa, vai aproveitar o dia para estar em família que, nestas últimas semanas, foi um pouco negligenciada.

Tânger Correia: “Penso que a participação será menor do que nas legislativas, o que é uma pena"

Em declarações aos jornalistas após ter votado na Escola Básica de Mucifal, no concelho de Sintra, António Tânger-Corrêa disse ter “as melhores expectativas” para estas eleições, esperando que os portugueses “tenham reagido bem à mensagem” do Chega.

“Perguntei à presidente da mesa se as coisas estavam a correr bem, e ela disse-me que estava a correr tudo muito bem, que o sistema estava a funcionar em pleno, e eu acho isto um excelente passo em frente na nossa democracia e na maneira como votamos”, disse.

O cabeça de lista do Chega às europeias previu hoje que a participação nestas eleições “será menor do que nas legislativas” e considerou que a campanha foi pouco esclarecedora, pedindo que o seu formato seja alterado.

“Penso que a participação será menor do que nas legislativas, o que é uma pena, porque acho que os portugueses deviam dar mais importância às europeias, pela importância que a Europa tem para Portugal”, disse.

O cabeça de lista do Chega disse que vai passar o resto do dia com a família, antes de ir para um hotel lisboeta onde vai decorrer a noite eleitoral do partido.

