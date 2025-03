A nova tripulação precisa de chegar à EEI antes de Butch Wilmore e Suni Williams poderem regressar a casa depois estarem nove meses em órbita.

As preocupações com um sistema hidráulico crítico surgiram menos de quatro horas antes da descolagem noturna do foguetão Falcon do Centro Espacial Kennedy da NASA. À medida que os relógios da contagem decrescente avançavam, os engenheiros avaliaram o sistema hidráulico utilizado para libertar um dos dois braços que prendem o foguetão à sua estrutura de suporte. Esta estrutura precisa de se inclinar para trás mesmo antes da descolagem.

Os quatro astronautas aguardavam uma decisão final, que foi tomada quando faltava menos de uma hora para o fim da contagem decrescente.

A SpaceX não anunciou imediatamente uma nova data de lançamento, mas referiu que a próxima tentativa poderia ser já na quinta-feira à noite.

Uma vez na estação espacial, a tripulação americana, japonesa e russa substituirá Wilmore e Williams, que estão lá desde junho.

Os dois pilotos de teste tiveram de se mudar para a estação espacial para uma estadia prolongada depois de a nova cápsula Starliner da Boeing ter sofrido grandes avarias durante o transporte.

O primeiro voo da tripulação da Starliner deveria durar apenas uma semana, mas a NASA ordenou que a cápsula regressasse vazia e transferiu Wilmore e Williams para a SpaceX para a viagem de regresso.