Uma tentativa anterior, prevista para esta terça-feira, foi adiada por motivos técnicos.

A missão Polaris Dawn, organizada pelo bilionário americano Jared Isaacman, está programada para descolar do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, durante uma janela de lançamento que se inicia às 3h38 da manhã de quarta-feira, horário local, com mais oportunidades de lançamento na quinta-feira, caso necessário.

"Todos os sistemas estão prontos para o lançamento de amanhã", garantiu a empresa espacial nesta terça, numa publicação na rede social X.

As condições climáticas eram 85% favoráveis, de acordo com a previsão da Força Espacial dos Estados Unidos.

A primeira tentativa foi adiada devido a uma perda de hélio num cabo que conecta a torre ao foguete Falcon 9, utilizado para impulsionar a cápsula.

Espera-se que a cápsula Dragon da SpaceX, localizada na ponta do Falcon 9, atinja uma altitude máxima de 1.400 km, a maior distância para uma missão tripulada em quase meio século, desde as missões lunares Apollo.

Isaacman, que está à frente da missão, guiará os membros da equipa em direção ao seu principal objetivo: a primeira caminhada espacial não governamental da história.

Os quatro astronautas civis estarão equipados com os novos trajes desenvolvidos pela SpaceX para uso extraveicular, denominados EVA.

Com o empresário estarão o piloto Scott Poteet, tenente-coronel da reserva da força aérea americana; Sarah Gillis, engenheira especialista em operações espaciais na SpaceX; e a médica Anna Menon, também engenheira de operações espaciais da empresa.

"Passei anos a tentar colocar-me no lugar dos astronautas no espaço, e estou ansiosa para experimentar isso por mim mesma", confessou Menon.

Os tripulantes, que foram treinados durante mais de dois anos para essa missão histórica, realizaram centenas de horas em simuladores, sessões de paraquedismo, treino em câmaras centrífugas, mergulho, e até mesmo uma escalada ao topo de um vulcão no Equador.

A Polaris Dawn será a primeira de três missões do programa Polaris, fruto da colaboração entre Isaacman, fundador da empresa de tecnologia Shift4 Payments, e a SpaceX.

Isaacman não quis revelar a quantia investida no projeto, embora relatórios afirmem que pagou cerca de 200 milhões de doláres à empresa de Elon Musk pela missão Inspiration4 em setembro de 2021, a primeira missão orbital totalmente civil.

A Polaris Dawn atingirá a altitude máxima no seu primeiro dia, aventurando-se brevemente dentro do cinturão de radiação de Van Allen, uma região carregada de partículas de alta energia que podem causar problemas de saúde aos humanos em exposições prolongadas.

Durante a caminhada espacial, prevista para o terceiro dia da missão, a tripulação usará os trajes EVA de última geração, equipados com ecrãs frontais, câmaras no capacete e sistemas avançados de mobilidade conjunta, para sair da nave espacial em duplas.

Cada um passará de 15 a 20 minutos no espaço, a 700 km da Terra.

Entre as tarefas da tripulação estão testes de comunicação via satélite por meio de laser entre a nave e o Starlink, a rede de mais de 6 mil satélites de internet da SpaceX, visando aumentar a velocidade das comunicações espaciais, e a realização de quase 40 experimentos científicos.

Esses incluem testes com lentes de contacto com componentes microeletrónicos que monitorizam continuamente as mudanças na forma e na pressão ocular.

A missão Polaris Dawn terminará após seis dias no espaço, e o retorno à Terra está previsto para ocorrer diante da costa da Flórida.