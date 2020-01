Em conferência de imprensa, o comandante Francisco Alves, da PSP, deixou uma série de indicações a quem vai assistir ao dérbi desta sexta-feira em Alvalade e a todos aqueles que têm de passar por aquela zona da cidade sexta-feira à noite.

A concentração de adeptos do Benfica que desejam fazer um acompanhamento a pé até ao Estádio de Alvalade deve ser a partir das 17h30 no Estádio da Luz. O plano da PSP é dar início a este acompanhamento às 18h30.

Já os adeptos que decidirem deslocar-se em viatura própria devem estacionar entre o Instituto Ricardo Jorge e a Associação das Forças Armadas.

O trânsito na Segunda Circular não estará condicionado por causa do evento desportivo.

Pelo contrário, a PSP recomenda que se evite a Avenida do Colégio Militar entre as 18h30 e as 19h30.

Adianta a mesma força de segurança que a Avenida Padre Cruz estará condicionada cerca de 15 a 20 minutos, a partir das 19h00.

Sporting e Benfica vão disputar o 308.º dérbi lisboeta, na sexta-feira, com o líder a visitar Alvalade com uma vantagem de 16 pontos sobre os ‘leões’, no fecho da primeira volta da I Liga portuguesa de futebol.

Os ‘encarnados’ entram no reduto do rival no topo da classificação, com 45 pontos e embalados por 13 vitórias seguidas no campeonato, a última das quais bastante ‘sofrida’ e apenas alcançada com reviravolta no último quarto de hora, na receção ao Desportivo das Aves (2-1).

Desde a derrota caseira com o FC Porto, na terceira ronda, que as ‘águias’ só sabem vencer na principal competição nacional, a qual lideram, sob ‘perseguição’ dos ‘dragões’, sendo que na terça-feira conseguiram igualmente o apuramento para as meias-finais da Taça de Portugal, ainda que tenham passado por imensas dificuldades para eliminar o Rio Ave (3-2).