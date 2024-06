Nasceu em Sarilhos Pequenos, na Moita, e tinha como sonho jogar um dia no Sporting. A morte do antigo jogador e treinador, Manuel Fernandes chocou hoje o mundo do futebol. O clube de Alvalade publicou uma homenagem em vídeo com momentos da vida e do futebol do "eterno capitão" do Sporting.

Homenagem a Manuel Fernandes. RODRIGO ANTUNES/LUSA © 2024 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.