Assembleia geral de destituição foi pedida movimento de adeptos "Dar Rumo ao Sporting".

O artigo 51º dos Estatutos do Sporting, que determina as condições para a convocatória de uma AG extraordinária, refere que a mesma poderá realizar-se em qualquer data, desde que parta de iniciativa do presidente da MAG, “a pedido do Conselho Diretivo ou do Conselho Fiscal e Disciplinar”, “a requerimento de sócios efetivos, no pleno gozo dos seus direitos, com o mínimo de mil votos, desde que depositem na tesouraria do Clube a importância necessária para cobrir os gastos inerentes”, para votar “a revogação com justa causa do mandato dos titulares dos órgãos sociais”.

O Movimento “Dar Futuro ao Sporting” entregou no passado dia 7 de janeiro o requerimento para a convocação de uma assembleia geral extraordinária do clube na sequência de uma reunião com a Mesa da AG na qual ficou estabelecido um prazo de 15 dias úteis para esta informar sobre qualquer questão suscitada pela certificação das assinaturas a ser efetuada pelos serviços e dar indicação aos sócios promotores sobre os custos previsíveis pela realização da assembleia.