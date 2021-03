Gonçalo Inácio marcou, aos 41 minutos, o único golo da partida e permitiu aos 'leões' manterem a invencibilidade e passarem a somar 64 pontos, mais 10 do que o FC Porto, 14 do que o Sporting de Braga e 16 do que o Benfica, equipas que se defrontam no domingo.

Ao sofrer a terceira derrota consecutiva, o Vitória de Guimarães segue na sexta posição, com 35 pontos, já a nove do Paços de Ferreira, que ocupa a quinta posição, última de acesso às competições europeias.