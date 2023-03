Carlos Tavares, CEO do grupo Stellantis, esteve presente em Mangualde, aproveitando a visita do Presidente da Républica, Marcelo Rebelo de Sousa e o Primeiro-Ministro, António Costa, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, e anunciou a nova era da fábrica, com a produção em série de 'furgões' elétricos a bateria em Portugal.

À Razão Automóvel, Carlos Tavares afirmou: "É um orgulho anunciar esta nova era com a produção em grande série de furgões elétricos a bateria em Portugal para fornecer as soluções indispensáveis aos nossos clientes empresariais. Mangualde ganhou a produção destes modelos não porque sou português, mas porque em todos os campos de avaliação esta fábrica está no Top 3 a nível mundial.”

A nova era da fábrica de Mangualde significa a criação de cerca de 450 novos postos de trabalho, acrescentando aos já 850 funcionários que já lá trabalham. O objetivo é a fábrica fabricar 50 mil unidades por ano dos seguintes modelos do grupo Stellantis: Citroën ë-Berlingo, Peugeot e-Partner, Opel Combo-e e Fiat e-Doblò.

Também com o Grupo Stellantis, é tempo de encontrar uma nova localização para a próxima fábrica de bateria da marca. Contra Portugal está a Espanha, que também está à procura deste investimento. Também à Razão Automóvel, Tavares afirmou que Portugal tem algumas vantagens, como "a sua produção energética, que incorpora 60% de energias renováveis".