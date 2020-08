Num comunicado, Audrey Strauss, procuradora em funções do Distrito sul de Nova Iorque, a campanha também permitiu desviar dinheiro para Brian Kolfage, um veterano da guerra no Iraque, que foi quem criou a iniciativa para a construção do muro, apesar de ter garantido aos doadores que não receberia sequer um cêntimo.

Além de Bannon, foram também detidos o próprio Kolfage e outros dois acusados — Andrew Badolato e Timothy Shea — pelo papel desempenhado na suposta fraude.

Bannon, que serviu na Marinha e trabalhou como banqueiro de investimentos na Goldman Sachs antes de se tornar um produtor de Hollywood, está atualmente a apresentar um ‘podcast’ pró-Trump, intitulado “War Room”, que começou durante o processo de ‘impeachment’ do Presidente norte-americano (em dezembro de 2019) e que continuou durante a pandemia de covid-19.

Donald Trump, afirmou hoje nada conhecer sobre o portal de ‘crowdfunding’ para financiar a construção de um muro ao longo da fronteira entre os Estados Unidos e o México.

A partir da Sala Oval, na Casa Branca, Trump reagiu à acusação de desvio de fundos de que foi alvo o seu antigo conselheiro Steve Bannon, afastado em 2017.

“Não tenho tido contactos com ele [Bannon] há muito tempo. Não sei nada sobre esse projeto. Estava convencido de que era algo que não deveria ser feito”, afirmou o Presidente dos Estados Unidos, que indicou ter-se oposto à ideia de procurar fundos privados para construir o muro.

Esta detenção torna Bannon na mais recente entrada em uma longa lista de colaboradores e assessores de Trump que foram acusados na justiça. São os casos do presidente da campanha eleitoral de 2016, Paul Manafort, que foi substituído por Bannon, o seu advogado pessoal de longa data, Michael Cohen, e o antigo assessor de Segurança Nacional Michael Flynn.

Trump já deixou claro que está disposto a usar o seu quase ilimitado poder de perdão para ajudar os seus aliados com problemas com a justiça, como fez recentemente ao comutar a sentença do seu velho conselheiro Roger Stone.

Bannon foi detido pela polícia dos correios norte-americanos (U.S. Postal Inspection Service) a bordo de um iate, chamado “Lady May”, que é propriedade de um exilado chinês multimilionário, à venda por 28 milhões de dólares.

Um dos outros acusados é Timothy Shea, que possui uma empresa de bebidas energéticas, a Winning Energy. As suas embalagens de bebidas têm uma imagem de Trump vestido de super-herói e com a legenda de conter “as onças de lágrimas liberais”.

Outros membros proeminentes deste grupo, que dizia querer construir um pedaço do muro prometido por Trump na fronteira com o México, são o antigo secretário de Estado do Kansas Kris Kobach, Erik Prince, fundador da empresa de segurança Blackwater, agora Academi, e irmão da secretária da Educação do Governo de Trump, Betsy Devos, e o antigo congressista republicano Tom Tancredo, do Colorado. Todos estes membros não estão acusados neste processo.

Benjamin Harnwell, que lançou com Bannon um instituto em Itália para formar políticos populistas, considerou a acusação “espúria” e uma evidência de que as “forças da escuridão” não vão parar perante nada para destruir Bannon.