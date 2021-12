O monumento Stonehenge, do período neolítico e localizado no sul de Inglaterra, vai acolher, como habitual, as celebrações do Solstício de Inverno — mas com medidas adequadas à pandemia e a transmissão online em direto do nascer do sol.

O Solstício de Inverno ocorre esta terça-feira, 21 de dezembro, às 15h59, marcando o início da estação no hemisfério norte. Stonehenge, em Inglaterra, celebra o evento astronómico amanhã, no primeiro nascer do sol da estação. De acordo com o El País, considera-se, popularmente, que o local possa ter sido um observatório astronómico, embora tal ainda seja objeto de muita discussão — há quem diga também que o monumento era um templo religioso, local de encontro de druidas, sanatório, cemitério ou até um monumento à paz. Por isso, o Solstício de Inverno é ocasião para romarias ao local, mas, à semelhança do ano passado, com restrições devido à pandemia: apesar de ser um evento ao ar livre, vai ser necessário um teste covid-19 negativo para assistir ao nascer do sol. Todavia, para quem não pode estar no local, o momento vai ser transmitido online, através do Facebook e YouTube, às 7h25 de quarta-feira.