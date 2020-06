O procurador responsável pelo caso, Krister Petersson, disse que o mesmo estava a ser encerrado porque o principal suspeito, Stig Engstrom, morreu em 2000.

Palme foi morto a tiro em 28 de fevereiro de 1986, em Estocolmo, depois de sair do cinema com a mulher, Lisbeth Palme.

O procurador disse que Engstrom, também conhecido como Skandiamannen por trabalhar na companhia de seguros Skandia, nas proximidades, tinha uma forte aversão a Palme e às suas políticas. Foi uma das primeiras pessoas a chegar ao local do crime e inicialmente foi considerado suspeito.

"Uma vez que morreu, não o podemos indiciar", disse Petersson, em conferência de imprensa.

Algumas testemunhas deram descrições do assassino em fuga que combinavam com as características de Engstrom, enquanto outros disseram que nem estava no local. O próprio Engstrom afirmou estar presente desde o início, falou com Lisbet Palme e com a polícia e tentou ressuscitar a vítima.