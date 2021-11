"As Autoridades suíças decidiram introduzir Portugal a partir de 30 de novembro na Lista dos Países apresentando uma variante preocupante do vírus Covid", lê-se no site da embaixada.

Por isso, "a partir de 30 de novembro qualquer pessoa viajando de Portugal para a Suíça terá de apresentar um teste Covid negativo (PCR ou antigénio) e fazer na Suíça uma quarentena de 10 dias".

É ainda explicado que "o Ministério suíço da Saúde OFSP classificou Portugal como sendo um País onde circula uma variante preocupante", pelo que "o Conselho Federal recomenda renunciar às viagens com destino a Portugal".