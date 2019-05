Na abertura do 9.º Congresso Nacional de Suinicultura, que decorre hoje e na quinta-feira no Cineteatro de Rio Maior (Santarém), Vítor Menino afirmou que a oportunidade de negócio criada com a exportação para “o maior importador de carne do mundo” vai obrigar a produção nacional, que atualmente satisfaz 65% do consumo nacional, a crescer, contribuindo para que se atinja a autossuficiência “no horizonte 2030”.

“Portugal precisava de uma alternativa à concentração da procura. Foi o inconformismo que nos fez ir à procura”, declarou no primeiro dia de um congresso que tem como temas centrais as potencialidades do mercado chinês para a suinicultura portuguesa e as tendências de consumo, com destaque para a apresentação dos mais recentes estudos sobre produção de carne sintética.

Vítor Menino afirmou que este é um processo ainda “embrionário”, mas que “merece a atenção dos produtores pecuários do mundo inteiro”, por gerar polémica e por se desconhecer ainda se no futuro será um desafio para o setor.

O ministro da Agricultura, que presidiu à abertura do encontro, enquadrou a investigação sobre produção de carne sintética, atualmente em curso, no contexto da procura de alternativas para alimentos convencionais, tendo em conta o aumento da população mundial e a impossibilidade de generalizar os padrões de consumo do modelo alimentar ocidental, dando o exemplo de Portugal, em que o consumo anual de carne de porco por habitante é de 43 quilogramas.