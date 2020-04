Bock in Business é o nome da iniciativa lançada pela Super Bock, em parceria com a plataforma Preserve da Tech4Covid, para apoiar os bares, cafés, restaurantes e discotecas, atualmente sem receitas devido ao encerramento obrigatório, como está previsto no decreto do estado de emergência para combater a propagação do novo coronavírus.

O projeto vai permitir aos consumidores comprar vouchers de consumo no imediato para se usufruírem no futuro, na altura em que os pontos de venda reabrirem. Assim sendo, por cada voucher de 10 euros, a Super Bock oferece cinco euros, reforçando o apoio aos pontos de venda, sendo o dinheiro enviado diretamente para os proprietários dos estabelecimentos para os ajudar a ultrapassar esta altura difícil.

De acordo com o comunicado em que é anunciada a iniciativa, a Super Bock explica que os "interessados em aderir a esta iniciativa poderão registar-se em bockinbusiness.preserve.pt a partir da próxima semana, onde estará disponível a lista de espaços da grande restauração, que são habituais pontos de encontro. É aí que os consumidores poderão escolher os seus estabelecimentos preferidos e contribuir para este movimento, ao adquirirem vouchers de 10€, 20€, 30€, 40€ ou 50€".

A iniciativa foi construída em parceria com a agência O Escritório e decorre em colaboração com o Tech4Covid, comunidade tecnológica criada para combater o Covid-19, e que conta com o apoio da www.eupago.pt, uma instituição de pagamento 100% nacional, acreditada e supervisionada pelo Banco de Portugal, através da qual são feitas as transações comerciais.