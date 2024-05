Super Dragões terão criado "call center" para venda ilegal de bilhetes para jogos do FC Porto

Após a detenção de Fernando Madureira, líder dos Super Dragões (SD), no decurso da Operação Pretoriano, uma das suas filhas, Catarina, terá assumido a venda ilegal de bilhética da claque do FC Porto, chegando mesmo a criar um "call center" para receber pedidos e pagamentos feitos através de MB Way.

Esta é a informação avançada hoje pelo Jornal de Notícias, que cita dados da investigação denominada Bilhete Dourado. A operação, que investiga a transação de bilhetes para jogos do FC Porto vendidos no mercado ‘negro’, foi levada a cabo este domingo por “algumas dezenas de agentes” da PSP do Porto, da investigação criminal, da unidade especial da polícia, equipas de intervenção rápida e outras valências.

O Ministério Público (MP) suspeita de “conluio” entre funcionários ligados ao FC Porto e uma empresa associada e membros dos Super Dragões na aquisição de bilhetes para jogos de futebol depois vendidos no ‘mercado negro’. “De toda a prova reunida até ao momento e devidamente documentada não existem dúvidas de que são várias as pessoas com lucros consideráveis referente à venda irregular de bilhetes, o que lesa claramente o FC Porto, e o Estado, o que é ‘conhecido e aceite’ no seio do clube como moeda de troca pelo apoio da claque”, pode ler-se nos mandados de busca e no inquérito a que a Lusa teve acesso.

De acordo com o JN, o Ministério Público suspeita que a Porto Comercial funcionasse como um entreposto para canalizar bilhetes para os SD. A filha do casal de Fernando e Sandra Madureira, Catarina, chegou a ser vigiada a vender bilhetes de uso destinado à claque. Como explica o jornal, estes ingressos são destinados aos membros dos SD, mas podem ser vendidos a qualquer pessoa que os queira comprar, com os preços a variarem consoante o grau de importância do jogo.

Para facilitar a venda, os SD terão criado uma linha de atendimento através de um grupo de WhatsApp que contava até com um código MB Way para permitir o pagamento dos bilhetes, enviados em formato digital. No entanto, o MP não suspeita apenas de bilhetes destinados à claque. O JN escreve também que ingressos reservados a funcionários do F. C. Porto e inutilizados terão sido vendidos em dias de jogos, tal como "bilhetes-convite".

Foram efetuadas buscas à Porto Comercial, sociedade pertencente ao universo empresarial do FC Porto, e à loja do associado do clube. O JN adianta também que as autoridades foram a casa de uma dezena de suspeitos. A operação policial fez 13 arguidos, além da apreensão de “milhares de bilhetes”, enquanto ainda estão a ser contabilizadas as quantias monetárias apreendidas.

Segundo o diário, entre os arguidos estão familiares de Fernando Madureira, também conhecido como "Macaco Líder", assim como o ainda administrador da Porto Estádio Alípio Jorge, também responsável pelas casas do clube, e Rui Portovedo Lousa, da Porto Comercial.