Na sequência da divulgação do vídeo em que o ministro da Educação defende a prisão dos juízes do Supremo, o magistrado Alexandre de Moraes convocou Weintraub para prestar esclarecimentos dentro desse inquérito.

Essa investigação intensificou uma crise entre o Supremo e o atual executivo brasileiro, liderado pelo Presidente Jair Bolsonaro, após aliados do chefe de Estado terem sido alvo de uma operação policial, ordenada por Alexandre de Moraes, por suspeitas de disseminação de notícias falsas nas redes sociais.

Na ocasião da operação, no final de maio, Bolsonaro criticou a investigação, afirmando que "há limites" para ordens policiais "absurdas".

O pedido de 'habeas corpus' negado a Weintraub ocorre no momento em que a sua permanência no cargo ministerial está a ser debatida pelo executivo, após ter participado, no domingo, numa manifestação pró-Bolsonaro, movimento que não agradou ao Presidente do país.

Jair Bolsonaro avaliou, na segunda-feira, que Weintraub “não foi muito prudente” ao participar no protesto, e que criou mais um problema para o Governo federal resolver.