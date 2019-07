O órgão identificou movimentações suspeitas no valor de 1,2 milhões de reais (280 mil euros) na conta de Queiroz e transações atípicas também na conta de Flávio Bolsonaro.

Segundo investigadores do Ministério Público do Rio de Janeiro, foram encontrados indícios de que Flávio Bolsonaro praticava a chamada 'rachadinha', isto é, recebia parte do dinheiro pago pela Alerj aos seus assessores e funcionários em troca de os manter empregados.

No recurso que pediu a suspensão das investigações, os advogados do filho do Presidente brasileiro alegam que há em discussão no STF um tema de repercussão geral (que afeta processos semelhantes) sobre a partilha de dados por órgãos de controlo, como o Coaf, sem prévia autorização judicial, pelo que a investigação deveria ser interrompida.

Perante este argumento, o presidente do STF acatou o pedido da defesa de Flávio Bolsonaro e determinou que todos os processos com provas obtidas pelo Coaf e outros órgãos fiscalizadores sem autorização judicial fosse paralisados até a decisão definitiva de um julgamento do tribunal marcado para ocorrer no dia 21 de novembro.

Após a decisão de Toffoli, a procuradora-geral da República brasileira (PGR) disse ver com preocupação a suspensão de investigações e processos instaurados a partir da partilha de informações fiscais e bancárias com o Ministério Público.

"A PGR já determinou que a sua equipa analise os impactos e a extensão da medida provisória para definir providências no sentido de se evitar qualquer ameaça a investigações em curso. (...) Na oportunidade [em 2016], o Supremo Tribunal Federal (STF) considerou constitucional o envio de informação pelo Coaf ao Ministério Público", disse Raquel Dodge em comunicado.