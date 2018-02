"No domínio destes autos de 'habeas corpus' cumpre apenas e só apreciar se a prisão do requerente (Raul Schmidt) é legal ou ilegal", refere a decisão de hoje do STJ, onde se acrescenta que "a prisão em causa (...) não é ilegal, nem patente, grosseira, arbitrária ou chocante (casos em que a providência de habeas corpus funciona)".

Desta forma, o STJ deliberou indeferir o pedido de 'habeas corpus' apresentado por Raul Schmidt Felippe Junior, por "falta de fundamento bastante".

A decisão do STJ teve uma declaração de voto do juiz conselheiro Santos Cabral em que este defende que a resolução da questão da relevância do estatuto da nacionalidade originária deve ser necessariamente "prévia à efetivação da extradição", pois, em seu entender, tem "virtualidade para que seja decretada a sua inadmissibilidade jurídica".

Raul Schmidt, representado pelo advogado Alexandre Mota Pinto, fundamentou o pedido de 'habeas corpus' na ilegalidade da prisão derivada da circunstância de o empresário ser "português de origem", ou seja, desde o nascimento, o que inviabiliza a sua extradição para o Brasil.

Raul Schmidt invocou o seu novo estatuto de "cidadão nacional português originário", obtido ao abrigo das alterações à Lei da Nacionalidade, observando que como nacional de origem, por nascimento, não pode ser extraditado para um Estado que não admita reciprocamente a extradição de nacionais de origem como é o caso do Brasil.