José Sousa Lameira, ex-vice-presidente do CSM e que enquanto tal foi o número dois de Henrique Araújo neste órgão de gestão e disciplina dos juízes, foi o primeiro conselheiro do STJ a apresentar-se como candidato a presidente do tribunal superior, na eleição inter pares agendada para hoje.

Concorrem ainda ao lugar de quarta figura do Estado a vice-presidente do STJ Graça Amaral, que já exerceu funções como assessora neste tribunal, a conselheira Leonor Furtado, que já foi diretora-geral de reinserção social, o também vice-presidente Nuno Gonçalves, proveniente da magistratura do Ministério Público, onde esteve até 2019, e o conselheiro João Cura Mariano, que oficializou a sua candidatura uma semana antes da eleição.

OS juízes conselheiros elegem hoje o sucessor de Henrique Araújo, que deixa o cargo de presidente do STJ por ter atingido o limite de idade, 70 anos.

O presidente do STJ é também, por inerência de funções, presidente do CSM.