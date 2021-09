A decisão produzirá efeitos imediatos apenas nesse Estado mexicano, mas define “critérios obrigatórios para todos os juízes do país”, fazendo com que atuem da mesma maneira em casos semelhantes, declarou o presidente do tribunal, Arturo Zaldívar.

Só quatro Estados mexicanos — Cidade do México, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo — autorizam agora o aborto na maioria das circunstâncias. Os restantes 28 Estados penalizam o aborto, com algumas exceções.

O Supremo Tribunal tinha anteriormente decidido a favor de mulheres que haviam sido encarceradas ou cujos direitos tinham sido violados por terem feito abortos. Mas a diretora do grupo não-governamental de direitos reprodutivos GIRE, Rebecca Ramos, afirmou que esta foi a primeira vez em que os juízes debateram a questão fundamental: Deve o aborto ser considerado um crime ou não.