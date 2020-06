O tribunal decidiu, por uma votação de seis contra três, que uma disposição da Lei dos Direitos Civis de 1964, conhecida como Título VII e que proíbe a discriminação no emprego por, entre outras razões, causas sexuais, abrange eventuais preconceitos contra trabalhadores ‘gays’ e lésbicas.

O tribunal decidiu também que a proteção contra discriminação sexual se estende a pessoas transgénero.

“Um empregador que despeça uma pessoa por ser homossexual ou transgénero despede-a por indícios ou ações que não teria questionado em membros de sexo diferente. O sexo desempenha um papel indiscutível na decisão, exatamente o que o Título VII proíbe”, escreveu o juiz do Supremo dos Estados Unidos Neil Gorsuch.

A interpretação foi contestada por dois juízes Samuel Alito, mas reiterada por outros cinco.

Esta decisão deverá ter um grande impacto nos estimados 8,1 milhões de trabalhadores LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgéneros) de todo o país, já que a maioria dos estados não os protege de discriminação no local de trabalho.

Estas foram as primeiras decisões do Supremo Tribunal norte-americano sobre direitos LGBT desde que o juiz Anthony Kennedy – voz dos direitos ‘gays’ nos EUA e autor da decisão histórica de 2015 que legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo no país — se reformou e foi substituído pelo mais conservador Brett Kavanaugh.