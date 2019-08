O Supremo Tribunal Federal do Brasil suspendeu hoje a transferência do ex-Presidente Lula da Silva, que está a cumprir oito anos e 10 meses de prisão em Curitiba, para um estabelecimento prisional no Estado de São Paulo.

Na deliberação, aprovada por 10 votos a favor e um contra, o Supremo atendeu a um pedido da defesa do antigo chefe de Estado brasileiro e deliberou suspender a transferência até que seja julgado um pedido de 'habeas corpus' que está pendente. Luiz Inácio Lula da Silva foi autorizado hoje pela justiça a transferir-se da sede da Superintendência da Polícia Federal na cidade de Curitiba, onde deu entrada em abril de 2018, para uma outra prisão no Estado de São Paulo, anunciou fonte judicial. A decisão foi anunciada pela juíza Carolina Lebbos, que respondeu favoravelmente a um pedido da Polícia Federal do Paraná. A pena aplicada contra o antigo chefe de Estado brasileiro refere-se a um caso julgado em três instâncias da justiça brasileira num processo da operação Lava Jato sobre a posse de um apartamento de luxo na cidade do Guarujá alegadamente dado a Lula da Silva como pagamento de suborno pela construtora OAS. Segundo informações da imprensa local, a defesa do ex-Presidente discordou do pedido de transferência e defendeu que Lula da Silva deveria ser colocado numa unidade militar até ao julgamento de um pedido de liberdade provisória que se encontra no tribunal superior.