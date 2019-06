A decisão foi tomada por unanimidade pelos cinco juízes da quarta secção do Supremo Tribunal espanhol e justifica-se pelo "preconceito" que se abateria sob a família de Franco e, especialmente, "pelos interesses públicos assumidos pelo Estado e as suas instituições constitucionais".

Estes interesses seriam "gravemente afetados" se após a exumação houvesse lugar a recurso e fosse determinado o regresso dos restos mortais ao Vale dos Caídos, escreve o El Mundo.

A decisão tem lugar 43 anos após o enterro de Francisco Franco e a seis dias da data prevista para a exumação dos seus restos mortais. Esta suspensão é todavia cautelar, uma vez que o Tribunal deverá voltar a debruçar-se sobre o tema, devendo tomar posições de fundo sobre vários recursos apresentados pela família, pela Fundação Franco e pela Comunidade Beneditina que não estão de acordo com a medida.

O Governo espanhol tinha decidido em 15 de março último exumar a 10 de junho os restos mortais do antigo ditador, que estão no vale dos Caídos, para o cemitério de Mingorrupio, na povoação de El Pardo, também nos arredores de Madrid.

Os familiares insistem que apenas poderiam considerar a exumação para a catedral de Almudena (Madrid), possibilidade que já tinha sido rejeitada pelo executivo.

Para o Governo socialista, o corpo do ditador não pode ser transferido para qualquer local onde possa ser “enaltecido ou homenageado”.

O parlamento espanhol aprovou em setembro do ano passado a proposta do Governo a autorizar a exumação dos restos mortais do ditador.

O Tribunal Supremo espanhol rejeitou em 17 de dezembro último um primeiro pedido da família de Francisco Franco para que o Governo suspenda o processo de exumação do corpo do ditador.

Francisco Franco Bahamonde foi um militar espanhol que integrou o golpe de Estado que, em 1936, marcou o início da Guerra Civil Espanhola, tendo exercido desde 1938 o lugar de chefe de Estado, até morrer em 1975, ano em que se iniciou a transição do país para um sistema democrático.

