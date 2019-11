Escreve o diário que a Associação de Apoio às Vítimas do Surto de Legionella de Vila Franca de Xira (AAVSLVFX) iniciou na semana passada uma ação popular contra o Estado no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa (TACL).

Os visados nesta ação são os Ministérios da Saúde e do Ambiente.

A Associação pede 8.050 euros para cada uma das 330 pessoas que viu o seu processo arquivado, num total de 2,6 milhões de euros.

Explica a Renascença, que teve acesso ao documento da ação da Associação, que dos 403 casos identificados, apenas 152 foram alvo de recolha de amostra clínica laboratorial, sendo que quem não foi alvo de análise não tem como provar fazer prova dos danos sofridos.

Além disso, apenas foram consideradas 73 vítimas, cujas análises revelaram a mesma estirpe de Legionella, vendo as restantes também o seu caso arquivado.

São estas 73 vítimas que são consideradas para o processo crime que entra na próxima quarta-feira na fase de instrução, no Tribunal de Loures, com a inquirição do então delegado de Saúde Regional de Lisboa e Vale do Tejo.

A fase de instrução é uma fase facultativa em que a juíza de instrução criminal vai decidir se o processo segue, e em que termos, para julgamento.

Está agendada a audição de António Manuel Barata Tavares, indicado pela empresa arguida General Electric (GE - que se passou a chamar SUEZ II), para as 09:30 de 20 de novembro. A instrução prossegue pelas 15:00 de 25 de novembro, com a inquirição de uma segunda testemunha.