O donativo foi entregue ao Ministério da Agricultura timorense e visa prevenir a propagação da raiva em Timor-Leste.

“A Austrália tem orgulho em apoiar Timor-Leste na prevenção da propagação da raiva e ajudar a prevenir a perda de vidas humanas e animais devido aquela doença fatal”, afirmou a embaixadora australiana, Caitlin Wilson.

Segundo a Organização Mundial de Saúde Animal, Timor-Leste tem um “registo histórico de ausência de raiva na sua população canina”, mas o presente surto na parte indonésia da ilha de Timor está a “levantar preocupações”.

A doença foi registada pela primeira vez na parte ocidental da ilha de Timor em maio de 2023.

A Organização Mundial de Saúde Animal refere que na província indonésia de Nusa Tenggara Ocidental a raiva estava limitada à ilha das Flores.

“A doença causou três mortes entre os moradores, incluindo uma menina de oito anos. As mortes foram atribuídas a mordidas de cães raivosos. O surto aumentou as preocupações entre as autoridades de Timor-Leste devido à fronteira terrestre de 253 quilómetros do país com a Indonésia, incluindo o enclave de Oecusse”, salienta a organização.

As autoridades veterinárias timorenses intensificaram já o controlo da fronteira terrestre com a parte indonésia da ilha, na qual há bastante movimento de pessoas e animais, incluindo de forma ilegal.