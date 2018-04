As autoridades de saúde angolanas estão a investigar um surto de dengue na província do Cuanza Norte, com 78 casos suspeitos notificados nos últimos cinco dias, foi hoje divulgado.

Especialistas da Direção Nacional de Saúde Pública encontram-se desde segunda-feira naquela província, para confirmar os resultados obtidos pelos técnicos locais, com os casos suspeitos concentrados na localidade de Kipata, município de Cazengo, arredores da cidade de Ndalatando, capital do Cuanza Norte. A dengue assemelha-se a uma gripe sendo a transmissão da doença feita pela picada do mosquito (infetado) “aedes aegypti”. Pode causar dor nas articulações, náuseas, vómitos e erupção cutânea e, em casos graves, originar problemas respiratórios, hemorragia e insuficiência orgânica. Não há registo de obtidos provocados por este surto de dengue no Cuanza Norte, tendo as autoridades locais avançado entretanto com a limpeza de valas e águas paradas, pontos de concentração de mosquitos. Partilhar