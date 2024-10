A mulher suspeita do homicídio de outra na Lourinhã na segunda-feira, e que foi detida na quinta-feira, terá premeditado o crime, afirmou hoje o responsável da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da Polícia Judiciária à agência Lusa.

Segundo João Oliveira, o crime “foi premeditado", tendo em conta a dimensão da faca que a mulher estrangeira, de 33 anos, trazia consigo e com a qual “degolou” a vítima, uma outra mulher, de 34 anos, de nacionalidade portuguesa, na noite de segunda-feira.

“A suspeita teve um relacionamento com o companheiro da vítima”, motivo pelo qual a relação entre ambas “não era amistosa”.

Ainda de acordo com o responsável, as duas mulheres combinaram encontrar-se na segunda-feira à noite numa rua da vila da Lourinhã para a vítima “fazer um pagamento por trabalho agrícola” à suspeita.

O encontro foi combinado com o companheiro da vítima, que a transportou de automóvel até às imediações do local do encontro, tendo aí ficado à espera. A vítima, acrescentou João Oliveira, “não queria que ele se aproximasse da outra” mulher.

No encontro, as duas mulheres discutiram e a agressora terá desferido “variadíssimos e intensos golpes na zona do pescoço e cabeça” da vítima, agressões que “evidenciam muita raiva” e um “avolumar de situações no plano emocional que explodiram” na altura, disse ainda João Oliveira.

Em declarações anteriores à Lusa, o comandante dos bombeiros da Lourinhã, Ricardo Santos, adiantou que foram chamados ao local pelas 22:25 de segunda-feira, tal como a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Torres Vedras, para socorrer a vítima, que se encontrava em paragem cardiorrespiratória.

Contudo, apesar das manobras de reanimação efetuadas, o óbito acabou por ser declarado ainda no local, acrescentou.

A suspeita foi detida na quinta-feira, pela Polícia Judiciária (PJ), que indicou inicialmente que a mulher seria presente hoje a tribunal para primeiro interrogatório e aplicação das respetivas medidas de coação.

Contudo, a detida apenas será presente a primeiro interrogatório no sábado, no Tribunal de Loures.