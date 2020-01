A informação foi confirmada à TV Globo, por telefone, pela secretária do PSL Nacional, Lorruama Olveira.

Eduardo Fauzi Richard Cerquise era filiado ao PSL desde 2011 e a sua desfiliação já consta no registo do Tribunal Superior Eleitoral do país.

Jair Bolsonaro chegou a liderar esta força política, pelo qual foi eleito no final de 2018. Entretanto, há cerca de dois meses, o presidente do Brasil abandonou o PSL por divergências com outros dirigentes e anunciou a intenção de formar um novo partido.

O suspeito, que está a ser investigado pela polícia brasileira, integrava também a Frente Integralista Brasileira (FIB), um dos principais grupos nacionalistas e de extrema-direita do Brasil e que se define como defensora dos valores cristãos, a propriedade privada e a família.

O grupo demarcou-se das suspeitas que recaem sobre Eduardo Fauzi Richard Cerquise, tendo anunciado ainda a sua expulsão do grupo.

“Após a eficiente apuração da polícia civil do Rio de Janeiro, fomos surpreendidos com a revelação que o senhor Eduardo Fauzi foi apontado como uns dos autores do ataque criminoso a um prédio no Rio de Janeiro”, começa por referir a organização em comunicado divulgado na sua página na internet.

A mesma nota dá conta de que “o Conselho Diretivo Nacional da FIB, em reunião extraordinária, decidiu em caráter irrevogável expulsá-lo das fileiras da FIB" e pede aos membros "que tiverem informações que possam ajudar na elucidação do caso que cooperem com as autoridades policiais”.