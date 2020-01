Quanto ao alegado condutor da viatura, só foi julgado em novembro passado, num processo autónomo que decorreu na sua ausência, por se encontrar a residir no estrangeiro, tendo sido absolvido do crime de ofensa à integridade física de que estava acusado.

Ao contrário do que foi decidido no processo cível, o tribunal criminal não deu como provada a presença do arguido no evento e no interior do veículo que atropelou os espetadores, porque "ninguém o viu a conduzir o veículo em causa, ou a sair dele após o acidente".

O acidente ocorreu a 1 de maio de 2008, em Figueiró, no concelho de Amarante, distrito do Porto, durante uma prova não oficial de autocross.

Um dos participantes na prova saiu da pista, subiu uma rampa e atropelou um grupo de espetadores.

O rali estava inserido no Convívio da Amizade, que era organizado há vários anos por um grupo de jovens da freguesia, e não tinha sido autorizado ou licenciado por entidade pública competente.