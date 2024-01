Segundo refere o MP, os factos ocorreram entre finais de novembro de 2023 e meados de janeiro de 2024, na sua maioria emestações de metropolitano ou de comboio.

Dos sete crimes roubo imputados ao arguido, quatro são de roubo qualificado (ou de elevado valor), sendo um destes na forma tentada.

De acordo com a investigação, encontra-se indiciado que o arguido, em regra acompanhado de outros comparsas, cuja identidade ainda não foi apurada, "abordava as vítimas e, com violência, forçava-as à entrega dos bens e dinheiro que trouxessem consigo".

Após interrogatório, o juiz de Instrução Criminal aplicou ao arguido a medida de coação de prisão preventiva.

As investigações são dirigidas pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, com a coadjuvação da PSP.